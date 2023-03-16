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Силуанов заявил, что прогнозируемая ставка по сбору с бизнеса составит около 5% от сверхприбыли

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Прогнозируемый размер ставки по сбору в федеральный бюджет страны с представителей крупного российского бизнеса составит порядка 5% от сверхприбыли организаций за 2021-2022 гг. При этом компании смогут оплатить данный сбор и в 2024 году, однако выгоднее будет это сделать до конца текущего, приводит слова министра финансов Антона Силуанова ТАСС.

«Прогнозируемая ставка обязательного сбора с бизнеса составит порядка 5% от сверхприбыли (организаций за 2021-2022 гг. — «Газета.Ru»)», — заявил Силуанов.

Закрепить данную инициативу на законодательном уровне российские власти планируют на одном из заседаний весенней парламентской сессии, заключил министр.

16 марта глава Министерства финансов (Минфина) России Антон Силуанов заявил, что ведомство в ближайшие дни оформит свои предложения по взносу бизнеса в федеральный бюджет страны. При этом в ходе обсуждения с бизнесом была достигнута договоренность, что взнос составит около 300 млрд рублей. Однако данная планка не является окончательной — предложения бизнеса об увеличении объема «будут приветствоваться».

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