Чистая прибыль «Газпрома» упала на 72,2% за 2022 год — до 747,2 млрд рублей

По итогам 2022 года чистая прибыль российского энергетического холдинга «Газпром» снизилась на 72,2% по сравнению с данными за аналогичный период 2021-го. За 12 месяцев прошлого года этот показатель сократился до 747,25 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на отчет компании.

«По итогам 2022 года чистая прибыль «Газпрома» по РСБУ (российским стандартам бухгалтерского учета — «Газета.Ru») составила 747,25 млрд руб. Это на 72,2% ниже, чем в 2021 году», — говорится в материале.

В 2021 году «Газпром» отчитывался о чистой прибыли в 2,684 трлн руб. Таким образом, за 12 месяцев этот показатель упал более чем в 3,6 раза. При этом выручка монополиста за это время выросла на 25% и составила 7,979 трлн руб. Однако размер валовой прибыли в 2022 году сократился на 12% — до 3,21 трлн руб., свидетельствуют данные финансового отчета.

28 февраля глава компании «Газпром нефть» Александр Дюков заявил, что международные санкции привели к изменению структуры рынка и логистических цепочек. Эти факторы, в свою очередь, стали причинами роста цен для покупателей нефти и нефтепродуктов.