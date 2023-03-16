«Ъ»: государственные и промышленные компании стали возвращать сотрудников в офисы в Москве

Государственные и промышленные компании начали возвращать своих сотрудников в офисы в Москве. Об этом написала газета «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков и участников рынка недвижимости.

По прогнозам девелоперской компании Asterus, что в январе-марте этого года в столице объем сделок аренды и покупки офисной недвижимости составит 200 тыс. квадратных метров против 348 тыс. «квадратов» годом ранее. Несмотря на снижение данного показателя, аналитики назвали такой результат положительным. Они уточнили, что сделки сформированы только новым спросом.

В 2022 году 72% общего объема сделок обеспечили переносы с прошлого года, сейчас речь идет лишь о новых сделках, следует из статьи. В девелоперской компании Stone Hedge отметили, что с начала этого года число сделок с офисами класса А (в новых деловых центрах) в Москве было заключено на 35% больше, чем в прошлом году.

Гендиректор Remain Дмитрий Клапша также отметил рост деловой активности на офисном рынке в столице. Он уточнил, что площади покупают и арендуют фирмы, ранее занимавшие выжидательную позицию. По словам замдиректора департамента офисной недвижимости Nikoliers Елены Медушевской, наибольший интерес проявляют госкомпании, ведомства, IT и промышленный сектор.

Впрочем, партнер NF Group Мария Зимина ожидает роста пустующих площадей по сравнению с концом 2022 года. Суть в том, что Россию продолжают покидать зарубежные компании, объяснил руководитель управления аналитики Asterus Денис Бобков. По его словам, к концу 2023 года в сегменте офисов класса А доля пустующих площадей может оказаться на уровне 20%, хотя в прежние годы она не превышала 10-12%. Спрос российских компаний не сможет полностью компенсировать массовый уход иностранных, считает эксперт.