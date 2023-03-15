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В ФРГ оштрафовали компанию, которая продала молот для строительства Крымского моста

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Виталий Тимкив/РИА Новости

В Германии оштрафовали компанию, которая продала молот для строительства Крымского моста, сообщает издание Stern.

«Окружной суд Киля наложил штраф на лицо, представляющее компанию в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн за нарушение санкций против России», — указано в сообщении.

Речь идет о местной компании-производителе, которая в период с 2016 по 2017 год якобы в обход санкций продала в Россию гидравлический молот, который был использован для строительства Крымского моста. Суд обязал компанию выплатить государству €18 тыс., а также стоимость самого гидравлического молота — €1,3 млн.

Ранее стало известно, что власти США намерены чаще вводить ограничения в отношении лиц и организаций, помогающих внесенным в санкционные списки российским гражданам обходить их.

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