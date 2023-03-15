«Роснефть» разместила облигации на 15 млрд юаней

«Роснефть» закрыла книгу заявок для размещения второго выпуска 10-летних облигаций, номинированных в юанях. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Отмечается, что общий объем бондов составил 15 млрд юаней, ставка купона установлена на уровне 3,5%. Сбор заявок состоялся 15 марта. Техническое размещение запланировано на 20 марта.

По словам старшего аналитика «БКС Мир Инвестиций» Рональда Смита, размещение стало крупнейшим в рублевом эквиваленте среди эмиссий корпоративных облигаций на российском рынке за всю его историю. Предыдущий рекорд также принадлежал «Роснефти»: 15 сентября 2022 года компания разместила дебютный выпуск облигаций объемом 15 млрд юаней - 128,5 млрд руб. по курсу ЦБ на день размещения против 163,95 млрд руб. текущего размещения.

Как отметил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, с конца прошлого года наметилась тенденция общего повышения процентных ставок по заимствованиям в юанях на внутреннем рынке. Он напомнил, что всего с августа 2022 года 11 российских компаний осуществили выпуск облигаций в юанях на Московской бирже в общем объеме 59 млрд рублей.

«Роснефть» в настоящее время можно назвать ключевым эмитентом облигаций в юанях на локальном рынке – учитывая второй выпуск, на нефтяную компанию приходится около 40% объема размещений в китайской валюте», — сказал эксперт.

По его мнению, высокий спрос на облигации «Роснефти» и сравнительно низкая ставка купона объясняется высоким качеством заемщика. «Текущие долгосрочные контракты полностью исключают для «Роснефти» какие-либо валютные риски», — считает Суверов.

«Роснефть» является ключевым двигателем торговли с Китаем. Компания занимает лидирующее место среди экспортеров нефти в КНР, ежегодно обеспечивая 7% общей потребности страны в сырье. В начале 2022 года в компании сообщали, что совокупные поставки нефтяной компании в Китай с 2005 года составили 442 млн тонн нефти.

В свою очередь, аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев подчеркнул, что облигации «Роснефти» в юанях являются привлекательными для инвесторов. По его словам, дебютный сентябрьский выпуск таких облигаций в условиях отсутствия ОФЗ в юанях является «самой высокорейтинговой бумагой в сегменте». Он напомнил, что облигации «Роснефти» - одни из лидеров по среднедневному объему оборота и количеству сделок на Московской бирже в юаневом сегменте.

В «Роснефти» уточнили, что текущая доходность выпуска облигаций в юанях, который был размещен в сентябре, составляет около 3,6%».