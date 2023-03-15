РБК: спрос на вторичное жилье в Москве вырос на 24% в феврале по сравнению с январем

Спрос на вторичное жилье в Москве в феврале 2023 года увеличился на 24% по сравнению с январем и на 3% по сравнению в годовом выражении. Об этом написал РБК со ссылкой на данные компании «Инком-недвижимость».

Эксперты, опрошенные РБК, сообщили, что рост спроса характерен для начала года.

«Важнее, что по числу авансов и сделок этот февраль на 3% обогнал сверхэффективный прошлогодний. В первой половине марта показатели соответствуют февральским», — сказал директор направления «Вторичный рынок» компании Сергей Шлома.

Эксперт добавил, что рост интереса к вторичному жилью привел к стабилизации цен и скидок в этом сегменте. В настоящее время ликвидная квартира по нормальной рыночной стоимости продается за неделю. При этом размер дисконта не растет. Многие квартиры продаются без дополнительного снижения стоимости, так как собственники адаптировались к ситуации и сразу назначают адекватную рыночную цену.

Сейчас размер дисконта в массовом сегменте составляет 1-8%. Средняя стоимость квадратного метра в локациях Старой Москвы достигает 276,4 тыс. руб., в границах Новой Москвы показатель находится на отметке 203 тыс. рублей.