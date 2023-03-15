В РЭО рассказали о дефиците кадров в отрасли по обращению с отходами

Отрасли по обращению с отходами требуется порядка 100 тысяч специалистов, в том числе в области высоких технологий, передает телеканал «360» со ссылкой на Российского экологического оператора (РЭО). Отмечается, что для подготовки кадров разрабатываются новые учебные программы в российских вузах.

«Наша отрасль в каком-то смысле молодая, и, конечно, ей требуются специалисты самого широкого формата. <...> Для устранения нехватки был создан консорциум «Экономика замкнутого цикла», куда вошли 21 вуз, отраслевые компании, ключевые игроки отрасли обращения с отходами. И совсем недавно мы объявили о создании первой базовой кафедры Российского экологического оператора в высшем учебном заведении», — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, специалистов в области экономики замкнутого цикла будут готовить на базе Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.

Ранее РЭО провел переговоры с представителями Алжира. В частности речь шла о взаимодействии в части внедрения на территории Республики технологий сбора, сортировки и утилизации твердых коммунальных отходов.