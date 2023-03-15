Цены на нефть на мировых рынках за полчаса упали до уровня 21 декабря 2022 года

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:59 по московскому времени опустились до отметки $75,98 за баррель.

Спад цен на нефть марки Brent начался в 13:34 по московскому времени: за 25 минут цена упала с $77,78 за баррель до отметки ниже $76 за баррель, затем за час поднялась на 65 центов и к 15:40 по московскому времени упала до уровня $75,92 за баррель.

По данным биржи, на 16:03 мск цена Brent снижалась на 3,16%, до $75 за баррель.

В последний раз стоимость фьючерсов на сорт Brent опускалась ниже $76 за баррель 21 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что 9 марта цена на нефть марки Brent опустилась до $82 за баррель впервые с 28 февраля.

Цены на нефть падают несмотря на то, что страны ОПЕК+ существенно снизили совокупный объем добычи — несколько месяцев подряд он находится на уровне почти на 3 млн баррелей в сутки ниже, чем в августе 2022 года.