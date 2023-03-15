В Польше предложили не исключать Россию из МАГАТЭ, а приостановить ее членство

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в ходе польско-украинской конференции по вопросам энергетики предложила не исключать Россию из МАГАТЭ, а приостановить членство страны. Ее слова приводит РИА Новости.

«Не исключение, а только приостановление, что дает далее необходимость соблюдения всех обязательств, а в то же время лишает всех прав, всех привилегий и, прежде всего, отбирает репутацию надежного ядерного партнера, которая по-прежнему в некоторых частях мира еще работает», — пояснила министр.

Она добавила, что в первые дни конфликта на Украине Польша подала формальное заявление о приостановлении России в правах члена.

Ранее издание Energy Monitor со ссылкой на результаты исследования Норвежского института международных отношений писало, что зависимость европейских стран от российской ядерной энергии по-прежнему сохраняется вопреки действию масштабных международных санкций.