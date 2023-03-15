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Замминистра финансов Сазанов: добровольный сбор с бизнеса затронет банковский сектор

Сазанов: нефтегазовый сектор, уголь и МСП освобождены от взноса бизнеса в бюджет

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Уплата единоразового добровольного сбора с бизнеса затронет банковский сектор, и кредитные учреждения не освобождаются от него. Об этом заявил статс-секретарь — заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов, передает ТАСС.

«Сейчас я не слышал о таких исключениях», — отметил Сазанов, отвечая на вопрос, освобождаются ли банки от уплаты сбора.

По его словам, под уплату попадают все, кроме нефтегазового сектора, угля, сектора МСП, а также компании с чистой доналоговой прибылью за 2021–2022 годы в размере менее 1 млрд рублей. Однако у тех, у кого есть прирост прибыли, будут платить сбор.

17 февраля министр финансов Антон Силуанов заявил, что российские власти намерены осуществить процесс дополнительного денежного сбора с прибыли крупных компаний за прошлые годы с помощью поправок в налоговое законодательство страны. Предполагается, что участие в данной «поддержке» федерального бюджета будет в виде сборов с части прироста финансового результата фирм за последние годы.

До этого Силуанов заявил, что российские власти планируют получить порядка 300 млрд рублей за счет разовой выплаты от представителей крупных компаний.

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