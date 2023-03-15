ФАС предложила расширить возможности поддержки инфраструктуры ЖКХ за счет средств ФНБ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила дать больше возможностей поддержки коммунальной инфраструктуры за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Служба разработала проект документа, направленный на модернизацию ЖКХ. Ресурсоснабжающая компания по комплексной заявке застройщика может построить с привлечением средств ФНБ инженерные сети для техприсоединения к тепло-, водоснабжению, водоотведению», — отметили в публикации.

По данным ведомства, благодаря доступу к средствам ФНБ компании могут строить сети большего диаметра с учетом возможного подключения объектов в будущем. Кроме того, те компании, которые только планируют строительство, могут уменьшить плату за подключение к сетям.

22 февраля эксперт Константин Крохин заявил, что заявление президента РФ Владимира Путина об инвестиции в сферу ЖКХ 4,5 трлн руб. в течение 10 лет говорит о том, что размер годового финансирования вырастет в три раза. По его словам, сумма инвестиций соразмерна ежегодному обороту отрасли. Кроме того, если будут разработаны новые механизмы, которые будут бороться с монополизмом в отрасли, размеры инвестиций со стороны малого и среднего бизнеса будут расти.