В Москве смогли нарастить выпуск альтернативных чипсов в два раза по итогам 2022 года

Производитель снеков в Москве по итогам 2022 года смог более чем в два раза увеличить объемы выпуска, произведя 1,5 млн упаковок нутовых чипсов. Об этом заявил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.

«Производитель снеков по итогам 2022 года смог более чем в два раза увеличить объемы выпуска, произведя 1,5 млн упаковок нутовых чипсов», — отметил Овчинский.

По его словам, продукты в Москве производят свыше 200 предприятий, в том числе и достаточно молодые компании. Они активно модернизируют свое производство, влкадываются в развитие и расширяют ассортимент товаров.

Генеральный директор компании «Шеллдон» Андрей Казаков добавил, что нутовые чипсы являются альтернативой картофельным. При этом они состоят из натуральных ингредиентов, а в процесс производства не добавляется сахар, глютен, консерванты и красители.

22 февраля «Интерфакс» сообщил, что компания «Аквалайф ресурс» направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о получении предварительного согласия на покупку российского подразделения американской компании Kellogg.