РБК: инвестфонд Russia Partners захотел продать 40% акций в финансовом маркетплейсе «Банки.ру»

Руководство инвестиционного фонда Russia Partners собирается продать 40% акций в «Банки.ру». При этом избавиться от части ценных бумаг финансового маркетплейса также планирует фонд Winter Capital, связанный с «Интерросом» бизнесмена Владимира Потанина, и фонд «Эльбрус Капитал», сообщает РБК со ссылкой на источники.

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«Инвестиционный фонд Russia Partners выставил на продажу 40% принадлежащих ему акций в финансовом маркетплейсе «Банки.ру». Консультантом сделки выступает «Ренессанс Капитал», свои доли в компании также могут продать другие акционеры — фонд Winter Capital, связанный с «Интерросом» Владимира Потанина, и фонд «Эльбрус Капитал», — говорится в материале.

Участие Russia Partners в структуре ценных бумаг «Банки.ру» началось в 2013 году, когда инвестфонд приобрел контроль над 30% акций компании у инвестхолдинга «Финам» за $6 млн. Спустя год после этого фонд купил еще 10% акций портала. На ноябрь 2020 года Russia Partners принадлежало 40,2% акций «Банки.ру», заключается в заметке.

20 октября стало известно о еще одной крупной сделке на российском финансовом рынке. Руководство Freedom Holding приняло решение продать свой бизнес в России, включая инвестиционную компанию «Фридом Финанс» и банк «Фридом Финанс», одному из основателей Freedom Finance Максиму Повалишину. Сумма сделки должна была составить около $140 млн.