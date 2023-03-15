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Россияне нарастили закупки инвестиционного золота с 5 до 75 тонн по итогам 2022 года

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Ilya Naymushin/Reuters

По итогам прошлого года спрос на инвестиционное золото на внутреннем рынке России увеличился с 5 до 75 тонн по сравнению с данными за 2020-2021 гг. Значительный рост данного показателя был связан в том числе с отменой НДС на покупку золотых слитков физическими лицам, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы Министерства финансов (Минфина).

«По сведениям крупнейших российских банков, в 2022 году населению реализовано более 75 тонн золота в слитках, тогда как в 2020-2021 годах указанные объемы составляли порядка 5 тонн и серебра — более 8 тонн», — сообщили в ведомстве.

Закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц был принят в России в марте 2022 года. В дальнейшем последовали еще несколько послаблений, включая разрешение банкам продавать золотые слитки физлицам за наличную иностранную валюту и освобождение на 2022 и 2023 годы от НДФЛ доходов граждан от реализации золота в слитках, уточняется в заметке.

27 февраля Финразведка и Центробанк сообщили о рисках отмывания денег через драгоценные металлы. Статс-секретарь Росфинмониторинга Герман Негляд заявил, что за последнее время покупка золота как инвестиционный инструмент приобрела повышение значения из-за подорванного доверия к иностранным валютам в России.

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