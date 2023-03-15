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Аналитик Пикин связал падение цен на газ в Европе с благоприятными погодными условиями

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Падение биржевых цен на природный газ в Европе во многом связано с относительно благоприятными погодными условиями. В дальнейшем стоимость тысячи кубометров останется на текущем уровне в связи с отсутствием прогнозов похолодания в регионе, приводит слова директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина «Лента.ру».

«Отопительный период подошел к концу, все проблемы, если и будут, то ожидаются только летом. Спрос в апреле будет самым низким, потому что отопление в большей части Европы прекратится из-за температурного фактора. Поэтому и возникла такая ситуация, цены уходили ниже 500 долларов за тысячу кубометров. Пока будет весна, нет предпосылок для существенного роста цен на газ», — пояснил Пикин.

По его словам, в летний сезон на европейском энергетическом рынке с большой долей вероятности усилится конкуренция за поставки сжиженного природного газа (СПГ). Это будет обусловлено необходимостью заполнять подземные газовые хранилища (ПХГ) в связи с подготовкой к следующему отопительному сезону.

«Летом, по всей видимости, будет жесткая конкуренция за сжиженный газ, чтобы заполнять газовые хранилища. Все зависит от того, в каком объеме Китай будет закупать газ», — заключил Пикин.

14 марта цены на газ в Европе, согласно данным биржи ICE, упали на почти 10% в ходе торгов 14 марта, то есть ниже $500 за тысячу кубометров. Апрельские фьючерсы по индексу TTF к вечеру торговались по $495,6 за 1 тыс. кубометров.

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