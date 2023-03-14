Суд в Германии подтвердил поддержку передачи активов «Роснефти» под внешнее управление

Федеральный административный суд ФРГ в Лейпциге отклонил иск компании «Роснефть» к правительству Германии, подтвердив передачу ее НПЗ под внешнее управление, передает ТАСС.

Таким образом, правительство ФРГ получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге.

Ранее сообщалось, что суд ФРГ в Лейпциге вынесет 14 марта решение по передаче активов «Роснефти» под внешнее управление.

«Роснефть» пытается оспорить решение правительства Германии о передаче под управление регулятора ее «дочки» Rosneft Deutschland. С точки зрения «Роснефти», передача «не имеет правовых оснований», так как компания продолжала выполнять все обязательства вне зависимости от политической обстановки.