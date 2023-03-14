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RMF: Польша и Литва добиваются в Брюсселе снижения потолка цен на российскую нефть

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Jorge Silva/Reuters

Польша и Литва предложили Еврокомиссии снизить установленный в декабре потолок цен на поставляемую морским путем российскую нефть, сообщает радиостанция RMF.

По предварительным данным, новый потолок цен должен составлять $51,45 за баррель.

Ранее сообщалось, что у Нью-Дели нет обязательств по покупке российской нефти стоимостью ниже ограничения, введенного со стороны G7, Евросоюза (ЕС) и Австралии, поскольку страна официально не присоединялась к ограничению.

По словам собеседников Reuters, Индия не подписывала никакого соглашения с западными странами о присоединении к введению предельной цены на российскую нефть.

На прошлой неделе агентство Bloomberg написало, что правительство Индии отказалось идти против западных санкций в отношении Москвы и намерено соблюдать потолок цен на нефть, принятый странами G7, ЕС и Австралией.

Агентство проинформировало со ссылкой на информацию источников о просьбе индийских чиновников к банкам и трейдерам придерживаться действующих ограничений, включая потолок цен.

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