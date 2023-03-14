Путин заявил, что в России прослеживается тренд на повышение уровня зарплат

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране сейчас прослеживается тенденция на повышение уровня зарплат. В то же время наблюдается незначительное уменьшение реальных доходов населения и уровня реальной зарплаты. Об этом сообщило РИА Новости.

«У нас произошло небольшое снижение и уровня реальной заработной платы, и реальных доходов населения — на один процент в первом и во втором случае. Но тенденция сейчас идет все-таки на повышение», — сообщил глава государства в ходе общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода.

Путин также отметил, что безработица в России продолжает снижаться.

«Безработица оказалась на исторически минимальном уровне, даже до пандемии у нас безработица была 4,7%, а последние данные по рынку труда — 3,6%», — подчеркнул президент.

В то же время в стране есть недостаток специалистов в оборонно-промышленном комплексе, в том числе это касается высококлассных специалистов. В связи с этим уровень зарплаты в этом секторе должен стать более привлекательным, заявил Путин.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине валовой внутренний продукт (ВВП) обрушился на 40%, а в России этот показатель снизился всего на 2,1%, передавало РИА Новости.

Ранее глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что динамика ВВП РФ станет положительной в третьем и четвертом кварталах текущего года.