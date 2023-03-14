Сотрудники Wildberries решили объявить забастовку из-за штрафов о подмене товаров

Владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) российского маркетплейса Wildberries намерены объявить забастовку из-за новой политики компании. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Завтра пункты Wildberries планируют закрыться в качестве забастовки по всей России», — говорится в публикации.

Согласно информации канала, в данный момент свыше 50 владельцев ПВЗ штурмуют московский офис компании.

По словам собственников, они недовольны новыми условиями оферты — с 3 марта Wildberries списывает с них деньги, если в пункт от продавца пришел неподходящий или бракованный товар. Они подчеркнули, что бесконечные штрафы не позволяют им зарабатывать. При этом высшее руководство компании игнорирует их требования и не выходит на контакт. Сейчас сотрудников ПВЗ не пропускает внутрь охрана. Собравшиеся звонят в полицию.

Ранее сообщалось, что эксперты Общественного совета при Роспотребнадзоре обсуждают введение проверки маркетплейсами продавцов и товаров для борьбы с контрафактом.