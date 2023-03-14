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Американский миллиардер рассказал, как экономика США рушится «на наших глазах»

Американский миллиардер, основатель хедж-фонда Citadel Кен Гриффин заявил, что экономика США рушится «на наших глазах» и привёл в качестве доказательства этого тезиса план властей страны по спасению банка Silicon Valley. Об этом пишет Financial Times.

«Формально США — экономика капиталистическая, и она рушится на наших глазах», — цитирует Гриффина Life.ru.

По его словам, решение властей США спасти вкладчиков является серьёзным нарушением финансовой дисциплины. Миллиардер также считает, что это могло стать уроком морального риска из-за несущественных убытков вкладчиков, что привело бы к повышению значения управления рисками.

Как напоминает Общественная служба новостей, в США закрылись сразу два крупнейших банка — Signature Bank и Silicon Valley. Американское издание Axios предупредило Белый дом об угрозе глобального кризиса. После этого экс-президент Дональд Трамп предсказал Штатам новую Великую депрессию из-за политики нынешнего лидера страны Джо Байдена.

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