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Казахстан захотел купить у России до 850 тыс. тонн дизтоплива в этом году

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Максим Богодвид/РИА Новости

Агентство «Прайм» написало, что Казахстан договорился с Россией о возможности приобрести в 2023 году до 850 тыс. тонн дизельного топлива. Агентство ссылается на министра энергетики республики Болата Акчулакова.

«Мы договорились с РФ о поставке до 850 тысяч тонн дизельного топлива в этом году. Такая договоренность у нас есть, в случае необходимости мы можем выбирать этот объем», — рассказал министр.

Он пояснил, что к закупкам дизтоплива в России республика сможет прибегнуть, если произойдет его нехватка в период посевной кампании.

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