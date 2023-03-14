Казахстан захотел купить у России до 850 тыс. тонн дизтоплива в этом году

Агентство «Прайм» написало, что Казахстан договорился с Россией о возможности приобрести в 2023 году до 850 тыс. тонн дизельного топлива. Агентство ссылается на министра энергетики республики Болата Акчулакова.

«Мы договорились с РФ о поставке до 850 тысяч тонн дизельного топлива в этом году. Такая договоренность у нас есть, в случае необходимости мы можем выбирать этот объем», — рассказал министр.

Он пояснил, что к закупкам дизтоплива в России республика сможет прибегнуть, если произойдет его нехватка в период посевной кампании.