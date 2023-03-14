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Американский миллиардер Чарльз Шваб потерял $3,4 млрд на фоне падения Silicon Valley Bank

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Depositphotos

Основатель дисконтного брокерского дома Charles Schwab Corp. Чарльз Шваб потерял $3,4 млрд на фоне банкротства Silicon Valley Bank (SVB), написало агентство Bloomberg.

«Состояние миллиардера Чарльза Шваба, основателя одноименного дисконтного брокерского дома, сократилось больше всего среди американских миллиардеров, так как крах SVB сильно ударил по всему банковскому сектору», — написало агентство.

Издание подсчитало, что в 2023-м 86-летний миллиардер потерял больше, чем любой другой американец. На текущий момент состояние Шваба составляет $9,9 млрд, он занимает 183-ю строчку в списке самых богатых людей в мире по версии Bloomberg.

Ранее 14 марта американский инвестор, финансовый обозреватель, инвестор и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки высказал мнение, согласно которому один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse обанкротится следующим после краха американского SVB.

Накануне ценные бумаги швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse рухнули более чем на 11%.

В тот же день президент США Джо Байден выступил с экстренным обращением к американцам из-за ситуации в национальной банковской системе, однако не стал обещать американцам, что крах двух банков не вызовет цепную реакцию.

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