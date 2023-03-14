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В «Росатоме» рассказали об ответных мерах на санкции

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Павел Бедняков/РИА Новости

Госкорпорация «Росатом» думает об ответных мерах на санкции против организаций атомной отрасли. Об этом сообщает газета «Страна Росатом» в своем Telegram-канале.

«Мы понимаем, что санкционное давление будет нарастать. Мы к этому готовы. И думаем об ответных мерах. Потому что никому не позволим получать конкурентные преимущества, используя нелегитимные, нечестные политические рычаги», — заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

Он подчеркнул, что смысл и характер всех этих рестрикций понятен. По его словам, они направлены на то, чтобы отрезать наиболее перспективные, технологичные и продвинутые сектора российской экономики от международного сотрудничества.

«Сразу скажу: это никак не повлияет на поставленные нами цели. Конечно, определенные трудности возникнут, их уже немало. Но дальнейшее развитие и выход на новые рубежи продолжатся, а с ними — международные контакты и обмен информацией», — заключил глава госкорпорации.

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