В Совфеде заявили, что предложения по облегчению процедур госзакупок находятся в правительстве

Предложения сенаторов, которые были подготовлены для упрощения процедуры госзакупок, находятся на согласовании в правительстве. Об этом РИА Новости заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.

«Мы подготовили предложения вместе с Минфином, ФАС, правительством по поводу либерализации части норм, продолжению некоторых положений, которые хорошо зарекомендовали себя в ковидный период, и ряд других, которые облегчают и убыстряют закупочные процедуры», — отметил Журавлев.

По его словам, все эти предложения находятся в правительстве и проходят этап согласования. При этом соответствующий законопроект, который уточняет положение закона о контрактной системе, может быть готов к середине марта.

В начале февраля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в верхней палате парламента еще не узнавали у правительства позиции по мораторию на закон о государственных закупках.

До этого «Коммерсантъ», ссылаясь на данные исследования СКБ «Контур» писал, что по итогам третьего квартала 2022 года госзакупки в России стали менее прозрачными и конкурентными, что осложняет возможности их содержательного анализа.