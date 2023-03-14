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В Турции выступили за возобновление торговых отношений с Крымом

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель заявил, что турецкий бизнес выступает за возобновление торговых отношений с Крымом. Его слова передает РИА Новости.

Как отметил Сель, со стороны турецких бизнесменов есть напряженные требования, поскольку Турция понесла убытки в размере $300 млн из-за прекращения торговых отношений с Крымом. По его словам, они налаживали свои торговые связи благодаря паромному сообщению с городами на побережье Черного моря.

Как рассказал председатель, планы запуска паромного сообщения с Крымом уже прорабатывались ранее, однако события на Украине внесли свои коррективы.

«Мы связались с властями, которые разрешат этот вопрос. Мы видели, что все стороны очень надеялись. Однако риски, связанные с текущими событиями на Украине, необходимо устранять. Когда эти риски будут устранены, мы снова начнем необходимые инициативы», — заявил Сель.

Ранее заместитель полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе Кирилл Степанов рассказал, что власти планируют сохранить объем подачи воды в водохранилища Северо-Крымского канала на уровне 2022 года, или около 105 млн кубометров.

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