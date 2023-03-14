Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Курс доллара на Мосбирже перешел к росту и поднялся до 75,12 рубля

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

После старта торгов на Мосбирже курс доллара перешел к росту и составил 75,12 руб. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс евро составил 80,59 руб., юань торгуется по 10,94 руб. На старте торгов отмечалось снижение курса доллара к рублю на 18 копеек.

Ранее посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа заявлял, что центральные банки Судана и России обсуждают использование национальных валют при взаимных расчетах.

До этого ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков говорил, что дефолт может обрушиться на ряд стран из-за возможного резкого повышения ставки Федрезерва США. Опасение вызывает экономика Индии, а также десятков стран Африки и Латинской Америки. Проблема заключается в номинировании внешнего долга в долларах США.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть