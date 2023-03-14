Курс доллара на Мосбирже перешел к росту и поднялся до 75,12 рубля

После старта торгов на Мосбирже курс доллара перешел к росту и составил 75,12 руб. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс евро составил 80,59 руб., юань торгуется по 10,94 руб. На старте торгов отмечалось снижение курса доллара к рублю на 18 копеек.

Ранее посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа заявлял, что центральные банки Судана и России обсуждают использование национальных валют при взаимных расчетах.

До этого ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков говорил, что дефолт может обрушиться на ряд стран из-за возможного резкого повышения ставки Федрезерва США. Опасение вызывает экономика Индии, а также десятков стран Африки и Латинской Америки. Проблема заключается в номинировании внешнего долга в долларах США.