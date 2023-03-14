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Globe and Mail: банковский регулятор Канады усиливает контроль на фоне краха SVB

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Global Look Press

Канадский банковский регулятор усиливает контроль над финансовым состоянием банков на фоне банкротства Silicon Valley Bank в США. Об этом пишет канадская газета Globe and Mail.

По данным издания, усиленный контроль за состоянием банков не означает, что для сектора в стране существуют какие-либо угрозы.

«OSFI (канадский банковский регулятор. — «Газета.Ru») сообщил банкам, что со вторника и до дальнейшего уведомления они будут обязаны каждый день отправлять регулятору отчеты о ликвидности», — говорится в публикации.

Уточняется, что вице-премьер Канады Христя Фриланд уже встретилась с руководителями финансовых институтов и представителями Банка Канады, а также с руководителем регулятора.

Ранее бывший помощник министра финансов США при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс говорил, что банковская система Соединенных Штатов небезопасна.

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