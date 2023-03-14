NYP: США из-за России больше не смогут неограниченно печатать доллары

Антироссийские санкции приводят к отказу многих стран от доллара, считает обозреватель издания New York Post Джей Ньюман. Он пишетв своем материале, что Вашингтон лишится способности проецировать свою силу на международной арене. Ньюман указал, что отказ от доллара на международной арене нанесет мощный удар по позиции Америки. Он добавил: «Эпоха, когда можно было печатать неограниченное количество долларов, может подойти к концу, а с ней в прошлом останется наша возможность дешево покупать иностранные товары».

Ньюман насчитал более ста стран ,которые не поддержали антироссийские ограничения.

В итоге сформировались экономические коалиции, которые используют другие валюты для реализации товаров.

Журналист заключил, что отсутствие альтернативы доллару, на которое ссылались западные аналитики, оказалось иллюзорным.

Ранее американский политолог спрогнозировал крах финансовой системе Соединенных Штатов.По его словам, Белый дом стремится предотвратить панику и убедить американцев, что «кусок бумаги, называемый долларом, чего-то стоит».