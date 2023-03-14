«Известия»: малоимущим гражданам могут отменить налог НДФЛ при продаже жилья

Малоимущих граждан России хотят освободить от уплаты подоходного налога при продаже жилья, пишут «Известия».

Согласно информации издания, с такой инициативой выступили риэлторы, которые направили ее в правительство, Минфин и Совет Федерации. Также инициативу поддержали в «Народном фронте» и Госдуме.

Граждане РФ должны уплатить НДФЛ, если жилье продается раньше, чем через пять лет после покупки, и три года, если оно единственное.

«Заслуживают обсуждения и поддержки налоговые льготы для семей, чей доход ниже прожиточного уровня из расчета на каждого, ... в отношении незащищенных слоев населения необходимо тонко проработать все возможные ситуации, чтобы мера не стала лазейкой для мошенников», — поделился зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка добавила, что инициатива носит социально ориентированный характер.

Ранее финансовый эксперт, основатель школы инвестиций Елена Дроздова рассказывала о двух налоговых вычетах при покупке квартиры.