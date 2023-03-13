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В Турции объяснили запрет на транзит санкционных товаров в РФ

В Турции заявили, что запрет на транзит санкционных товаров в РФ связан с требованиями ЕС

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Depositphotos

Помощник главы Ассоциации международных грузоперевозчиков Турции (UND) Кемаль Гюль заявил, что запрет на транзит санкционных товаров в Россию по территории Турции связан с выполнением Анкарой требований ЕС. Его слова приводит РИА Новости.

«Решение о запрете поступило от министерств торговли стран ЕС. Как вам известно, список ограничений и санкционных товаров регулярно увеличивается», — сказал он.

Он отметил, что другие страны не выдают транзитные документы грузовым автомобилям для проезда в Россию. Турция также не разрешает проезд грузовых автомобилей через свою территорию в сторону РФ из-за отсутствия документов. Он также добавил, что Польша запретила транзит турецких товаров в Белоруссию с 23 февраля.

Ранее эксперт Совета экспортеров Турции (TIM) Бурак Гюнайдын заявил, что совет не получал каких-либо официальных уведомлений в связи с транзитом санкционных товаров в Россию.

9 марта «Коммерсант FM» сообщил, что таможенные органы Турции стали блокировать оформление транзита санкционных товаров в Российскую Федерацию.

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