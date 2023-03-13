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Директор департамента МИД РФ Дробинин назвал доллар «бумажкой на доверии»

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин заявил, что доллар является не более чем «бумажкой на доверии», а процесс лишения его статуса основного средства международных расчетов и инвестиций ускоряется. Об этом он сказал в интервью журналу РИСИ (Российского института стратегических исследований) «Проблемы национальной стратегии».

По словам дипломата, злоупотребление США своими экономическими и финансовыми инструментами стало одним из факторов кризиса западной модели глобализации. Примером таких злоупотреблений он назвал «безостановочное применение санкций, манипулирование валютным и фондовым рынками и даже прямое вмешательство во внутренние дела других государств».

Дробинин также обратил внимание на то, что недавно госдолг США превысил $31 трлн или 98% американского ВВП, и выразил уверенность в том, что страна никогда его не погасит.

Согласно данным МВФ, если в 1999 году на долю доллара США приходилось 71% совокупных резервов, то в 2015 году уже 66%, в начале 2022-го – 58,9%.

Ранее сообщалось, что ученые НИУ ВШЭ опубликовали аналитический материал, посвященный дедолларизации мировой экономики.

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