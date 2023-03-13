Reuters: рост экспорта Британии на Тайвань может ухудшить отношения Лондона с Пекином

Обозреватели Reuters Эндрю Макаскилл и Элизабет Пайпер утверждают, что рост экспорта используемых при создании подводных лодок технологий и запчастей из Великобритании в Китай может негативно повлиять на отношения Лондона и Пекина.

Согласно подсчетам, в первые девять месяцев прошлого года стоимость лицензий на экспорт компонентов и технологий для подводных лодок на Тайвань, выданных британским правительством, составила $201,29 млн. Это превышает сумму аналогичных показателей за предыдущие шесть лет. Эти данные были опубликованы британскими властями в марте 2023 года.

«Если это правда, то это является серьезным нарушением принципа одного Китая, подрывает суверенитет и интересы безопасности Китая, а также подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе», — говорится в комментарии МИД КНР.

Ранее сообщалось, что ВМС Тайваня стоят в одном ряду с флотами таких стран, как Италия, Индия и Франция, и включают 22 фрегата, четыре эсминца, четыре подводные лодки, 31 ракетный катер.