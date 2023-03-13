В Тюменской области в 2023 году ожидают наплыва около 3,5 млн туристов

Около 3,5 млн туристов рассчитывают принять в Тюменской области в 2023 году за счет событийных мероприятий в Тобольске с июня по август. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение директора агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрия Пухова.

«(За) прошлый год, по данным аналитики, турпоток зафиксирован на уровне 3,3 млн человек. В текущем году мы рассчитываем на уровень в 3,5 млн туристов. Традиционно летний сезон популярен у туристов, за летние месяцы мы рассчитываем на максимальный всплеск по турпотоку», — сказал Пухов.

По его словам, турпоток этим летом относительно прошлого должен вырасти до 15%. В Тобольске в июле должен состояться реконструкционный фестиваль «Абалакское поле». Из других мероприятий — «Театр Наций FEST», «Лето в Тобольском кремле».

Пухов также отметил, что власти ожидают увеличение турпотока в регион в ноябре, когда открывается термальный сезон.

Ранее 13 марта губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер предложил Министерству иностранных дел и Министерству юстиции и прав человека аннулировать визовые льготы для туристов из России и с Украины.