«Ъ»: S8 Саркисяна хочет приобрести активы Continental в России

Компания S8 Capital Армена Саркисяна выразила намерение приобрести российские активы производителя шин и автомобильной электроники Continental, включающие в себя шинный завод в Калуге. Об этом в понедельник сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В Continental и S8 не ответили на запрос газеты.

Ранее гендиректор германского Continental AG Николай Сетцер заявил, что компания планирует уйти из России и закрыть свой российский бизнес.

«Мы продолжаем стремиться к контролируемому уходу с российского рынка», — сказал Сетцер.

По его словам, главной причиной, по которой Continental AG собирается покинуть РФ, послужила спецоперация России на Украине.

Как подсчитали аналитики журнала «Авто.ру», зарубежные автопроизводители и отраслевые бренды потеряли около $38,5 млрд после ухода из России. При этом самые крупные убытки в размере $24,4 млрд понесла компания British Petroleum.