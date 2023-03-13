Турция не получала официальных уведомлений в связи с транзитом санкционных товаров в РФ

Эксперт Совета экспортеров Турции (TIM) Бурак Гюнайдын заявил, что совет не получал каких-либо официальных уведомлений в связи с транзитом санкционных товаров в Россию, передает РИА Новости.

Ранее газета «Коммерсант» писала, что таможенные органы Турции стали блокировать оформление транзита санкционных товаров в Российскую Федерацию.

«Наш совет не получал никаких административных уведомлений в связи с упомянутой темой (транзита санкционных товаров. — «Газета.Ru»), до сведения публики они также не доводились», — сообщил Гюнайдын.

3 марта агентство Bloomberg писало, что США пригрозили своим компаниям, которые отправляют товары в Китай, Турцию и Узбекистан для обхода антироссийских санкций. США предупредили бизнес о необходимости быть настороже в отношении сделок, которые могут помочь России избежать западных санкций — особенно если они связаны с Китаем, Турцией и несколькими другими странами.