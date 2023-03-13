Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Турция не получала официальных уведомлений в связи с транзитом санкционных товаров в РФ

close
100%
Depositphotos

Эксперт Совета экспортеров Турции (TIM) Бурак Гюнайдын заявил, что совет не получал каких-либо официальных уведомлений в связи с транзитом санкционных товаров в Россию, передает РИА Новости.

Ранее газета «Коммерсант» писала, что таможенные органы Турции стали блокировать оформление транзита санкционных товаров в Российскую Федерацию.

«Наш совет не получал никаких административных уведомлений в связи с упомянутой темой (транзита санкционных товаров. — «Газета.Ru»), до сведения публики они также не доводились», — сообщил Гюнайдын.

3 марта агентство Bloomberg писало, что США пригрозили своим компаниям, которые отправляют товары в Китай, Турцию и Узбекистан для обхода антироссийских санкций. США предупредили бизнес о необходимости быть настороже в отношении сделок, которые могут помочь России избежать западных санкций — особенно если они связаны с Китаем, Турцией и несколькими другими странами.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть