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В России расширили список товаров для поставок по параллельному импорту

«Известия»: Минпромторг РФ внес IKEA в перечень товаров для параллельного импорта

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Depositphotos

Минпромторг России расширил список товаров для поставок по параллельному импорту. В него внесены продукция шведской компании IKEA, американских производителей игрушек Hasbro и Mattel, а также Logitech, Nintendo и других, сообщает газета «Известия» со ссылкой на приказ Министерства.

В перечень Минпромторга также внесены бренды моторных масел (Shell Helix, Rimula), бытовой техники (Zanussi, Wahl), косметики и парфюмерии (Kerastase, Yves Saint Laurent), запчастей для сельскохозяйственной и судовой техники (Caterpillar, Bauer Kompressoren).

Изменения носят точечный характер, они связаны с дополнением перечня разрешенных для параллельного импорта товаров ушедшими брендами, однако есть и исключение некоторых марок, возобновивших поставки в Россию, рассказали в Министерстве. Там отметили, что стимулирование импорта направлено на те ниши, в которых российским производителям требуется больше времени для обеспечения потребностей промышленных предприятий и конечных потребителей.

Одежда Tommy Hilfiger поступит в продажу в РФ сразу после вступления приказа в силу, считает источник газеты в одном из маркетплейсов. По его прогнозу, другие новые марки одежды и парфюмерии из списка появятся в стране примерно в середине лета, а техника, игрушки и товары IKEA можно будет купить уже в конце мая — начале июня.

Ранее Bloomberg писал, что ЕС хочет «надавить» на Казахстан, ОАЭ и Турцию из-за реэкспорта санкционных товаров в РФ.

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