Самая дорогая недвижимость бизнес-класса в Москве оказалось в Северо-Западном округе

Самым дорогим округом по стоимости новостроек бизнес-класса стал Северо-Западный административный округ (СЗАО), где средняя цена за 1 кв. м составляет 485,2 тыс. руб. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на сообщение аналитиков агентства недвижимости «Бон Тон».

Отмечается, что за год средняя стоимость квадратного метра выросла на 16,5%, за прошедший месяц — на 5%.

В прошлом году этот округ находился лишь на пятом месте среди территорий с самой дорогой недвижимостью. Тогда лидером бы Центральный административный округ (ЦАО). Сейчас этот округ — на втором месте со стоимостью «квадрата» в 481,1 тыс. руб. (+6,1% за месяц, +21,2% за год).

По данным аналитиков компании, в феврале средневзвешенная цена квадратного метра квартир бизнес-класса в целом по Москве составила 445 тыс. руб. Стоимость выросла на 2% за месяц и на 5% за год.

Округом с самой недорогой недвижимость стал Юго-Восточный административный округ (ЮВАО), в котором средневзвешенная цена квадратного метра за месяц увеличилась на 2,1% и составила 379,8 тыс. руб. (+7,5% за год),

Ранее на этой неделе интернет-издание РБК со ссылкой на исследование аналитиков консалтинговой компании NF Group написало, что площадь элитного жилья в новостройках Москвы стоимостью около 100 млн руб. по итогам 2022 года составила 66 кв. м, что на 8 кв. м или 12% меньше по сравнению с 2021 годом.