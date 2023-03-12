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Цены на недвижимость вторичного рынка в России перестали снижаться

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России в марте 2023 года составила 124,7 тыс. руб. за кв. м, увеличившись за месяц на 0,5%. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные портала «ЦИАН.Аналитика».

В компании отметили, что снижение цен и рост объема предложения прекратились. Наиболее выраженный рост средней стоимости объектов на вторичном рынке за месяц произошел в Волгограде — на 2,4%, до 85,6 тыс. руб. за кв. м., в Челябинске — 2,1%, до 72,9 тыс. руб. за кв. м.

В Москве средняя цена предложения на вторичном рынке на сегодняшний день составляет 301,4 тыс. руб. за кв. м., увеличившись за год на 3,5% и не поменявшись за последний месяц.

«Чем выше абсолютные значения средних цен, тем заметнее их спад по итогам последнего года и наоборот», — отметил руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов.

На этой неделе главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко привел данные, согласно которым средняя ставка по кредиту на покупку вторичной недвижимости в России может вырасти в апреле 2023 года до 12% с 11,45%.

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