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Оценщик Кулаков посоветовал хранить сбережения в разных валютах и в нескольких банках

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков рассказал, что сбережения лучше хранить в разных валютах, используя для этого несколько банков, и с разными сроками депозитов. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, часть сбережений стоит продолжать держать в рублях. Делать это стоит в коротких депозитах — до шести месяцев. Этот срок позволит маневрировать при изменении ключевой ставки, а средства можно будет выгодно переложить в случае, если ее увеличат.

«Доллары США и евро можно хранить, если по роду занятий или по семейным обстоятельствам планируются поездки в Европу», — утверждает оценщик.

Он подчеркнул, что не нужно рассчитывать на резкий рост стоимости зарубежных валют, для этого в текущий момент нет никаких экономических предпосылок.

Ранее по данным Банка России стало известно, что объем валютных депозитов россиян в 2022 году сократился в 1,7 раза, до $54,1 млрд.

Согласно информации регулятора, депозиты граждан РФ в иностранной валюте уменьшились за год примерно на 40%, или на $36,3 млрд, до $54,1 млрд. Это стало минимальным значением с декабря 2008 года, когда показатель находился на уровне $52,7 млрд.

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