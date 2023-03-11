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Bloomberg: танкер доставил российскую нефть в Западную Африку впервые за четыре года

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Танкер с российской нефтью на борту впервые за последние четыре года вошел в акваторию Западной Африки. В настоящее время судно ожидает разгрузки у берегов Ганы, сообщает агентство Bloomberg.

Маршрут данного танкера стартовал из Новороссийска в начале текущего года и прибыло в территориальные воды Ганы в конце февраля — 24 числа прошлого месяца. На борту находятся 600 тыс. баррелей нефти. Конечным пунктом доставки сырья должен стать местный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Это предприятие расположено в 24 км от ганской столицы Аккры и находится в городе Тема, уточняется в статье.

Кроме того, в акваторию Ганы неделю назад прибыло еще одно судно с российскими нефтепродуктами на борту. Речь идет о 40 тыс. тонн дизельного топлива. Прибывшие партии должны помочь Гане укрепить энергетическую безопасность страны на фоне глобального энергокризиса, заключается в материале.

28 февраля портал OilPrice сообщил, что страны Северной Африки начали в массовом порядке скупать дизельное топливо из России. Данный вид нефтепродуктов необходим государствам региона для дальнейшей перепродажи на европейском энергетическом рынке. По словам старшего аналитика Vortexa Иоанниса Пападимитриу, в общей сложности сейчас по морю ходят около 87 судов, которые перевозят российский дизель.

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