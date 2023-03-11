Визит Байдена в Киев обошелся украинским налогоплательщикам в 60 млн гривен

Визит американского президента Джо Байдена в Киев обошелся украинским налогоплательщикам в 60 млн гривен (почти $1,7 млн), свидетельствуют данные распоряжения городских властей, опубликованного изданием «Украина.ру» в Telegram.

«Выдать из государственного бюджета <...> 60 млн гривен», — говорится в документе.

Средства были направлены на охрану президента, организацию экскурсии по Киеву и подготовку банкета.

Отдельным пунктом в распоряжении значится «организация скопления гражданских лиц, которые будут скандировать про дружбу США и Украины».

Байден прибыл в Киев 20 февраля. Байден и президент Украины Владимир Зеленский совершили прогулку у Михайловского собора в столице под звуки сирен воздушной тревоги. Визит стал первым для американского лидера с начала специальной военной операции РФ на Украине.

По итогам визита Байден сделал заявление о выделении нового пакета стоимостью $500 млн, в том числе включающем РСЗО HIMARS.