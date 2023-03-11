Правительство России одобрило законопроекты о нефти и газе, сообщается на сайте кабмина.

В частности, были одобрены законы об определении базовой цены на нефть для измерения размера налогового вычета по налогу на добычу, а также о предоставлении права на экспорт газа пользователям участков недр в Арктике

Ранее сообщалось, что российский рынок нефтесервиса остается одним из самых стабильных в мире, но его уязвимостью является большая концентрация высокотехнологичных видов сервиса у западных компаний и соответственно зависимость от импортного оборудования.

По оценке исследования, ситуация коренным образом не изменится. Но при этом к 2030 году страна может потерять до 20% от текущего уровня добычи.

Чтобы этого избежать, отрасли необходимо объединить усилия и запустить процесс полномасштабного импортозамещения.

1 марта сообщалось, что добыча нефти США за неделю осталась на уровне 12,3 млн баррелей в сутки.