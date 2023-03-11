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Российские парфюмерные сети нарастили число отечественных брендов на прилавках

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Торговые сети по продаже косметики и парфюмерии за год нарастили присутствие отечественных брендов на полках. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщения представителей косметических ретейлеров.

Как рассказала директор департамента по аналитике сети «Рив Гош» Алена Квон, на прилавках представлены около 100 новых российских марок. Их доля в ассортименте удвоилась, достигнув 20%.

В пресс-службе сети «Лэтуаль» сообщили, что за год в магазинах появилось более 800 новых брендов, из них 200 — российские.

В сети «Магнит Косметик» по итогам 2022 года доля российской косметики, средств гигиены и бытовой химии в ассортименте выросла до 50%. В сегменте декоративной косметики 48% от всех позиций приходится на отечественную продукцию, уточнили в пресс-службе ретейлера.

Ранее на этой неделе агентство РИА Новости сообщило, что сеть магазинов косметики и парфюмерии «Подружка» запустила продажу алкоголя в нескольких розничных точках в тестовом формате. На полках одного из магазинов сети теперь представлено вино — белое, красное и розовое.

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