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Кабмин одобрил изменения в УК РФ за производство и оборот сигарет без лицензии

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«Газета.Ru»

Кабмин одобрил изменения в УК РФ за производство и оборот сигарет без лицензии, сообщается на сайте кабмина.

Законопроектом предусмотрены изменения в части введения уголовной ответственности за производство и оборот табачной продукции без соответствующей лицензии.

Также правительство одобрило проект закона о регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции и сырья для их производства.

Ранее сообщалось, что в России вырастут акцизы на сигареты и жидкость для вейпов, следует из закона, который вступает в силу с 1 марта 2023 года.

На сигареты ставка поднимется на 2% — до 2063 рублей за тысячу штук, дополнительно 16% расчетной стоимости, исчисляемой из максимальной цены в розницу, но не менее 3536 рублей за тысячу штук.

На жидкости для вейпов акциз повысят на 11%, с 18 рублей за 1 мл до 20.

В начале февраля замруководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко заявил, что депутаты Госдумы от разных фракций не пришли к однозначному решению относительно регулирования рынка вейпов в России.

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