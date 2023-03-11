Росстат: доля убыточных организаций в России выросла до 26,1% по итогам 2022 года

По итогам прошлого года доля убыточных организаций и предприятий на российском внутреннем рынке увеличилась до 26,1%. За 12 месяцев 2021-го этот показатель составил 24,9%, свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

«Доля организаций, получивших прибыль в 2022 году, составила 73,9% (в 2021 г. — 75,1%). Доля убыточных предприятий составила 26,1% (в 2021 г. — 24,9%)», — говорится в пресс-релизе ведомства.

За 2022 год сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) уменьшился на 12,6% по сравнению с 2021-м. По итогам 12 месяцев прошлого года этот показатель составил более 25,925 трлн рублей. При этом наибольшее снижение показателя наблюдается в организациях, которые занимаются рыболовством и оптовой торговлей. Предприятия, занимающиеся рыбным промыслом, базируются в основном на территории Калининградской и Архангельской областей, заключили в Росстате.

21 февраля глава Росрыболовства Илья Шестаков объяснил убытки на 42 млрд рублей от постройки рыбопромысловых судов отсутствием «должных компетенций» у верфей на начальном этапе программы строительства. К последнему месяцу зимнего периода предприятия реализовали только 14 судов из необходимых 105.