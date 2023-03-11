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В Рослесинфорге сообщили, что производство мебели в России снизилось на 3% в 2022 году

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Ikea

Объем производства российской мебели снизился на 3% по итогам 2022 года. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Рослесинфорга.

«Производство мебели в России по итогам 2022 года снизилось на 3,3%, до 356,2 млрд руб.», — сказал директор Рослесинфорга Павел Чащин, сообщения которого привела пресс-служба ведомства.

Падение объема производства объяснили сокращением выпуска деревянной мебели для столовой и гостиной комнат на 75,8%, до 26,8 млрд руб. В то же время производители нарастили выпуск деревянной мебели для офисов на 5,5%, до 29,9 млрд руб., кухонной — на 1,9%, до 58,2 млрд руб.

Во второй половине февраля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности (АМДПР) сообщила, что экспорт российской мебели сократился по итогам 2022 года на 39% относительно 2023 года, до 29,5 млрд руб.

В середине февраля интернет-издание РБК, ссылаясь на источники на рынке недвижимости и в сегменте ретейла, написало о начале поиска покупателя на более чем 2 млн кв.м недвижимости, которая принадлежит группе Ingka, владеющей магазинами мебели и товаров для дома IKEA и торговыми центрами «Мега» в России.

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