Средний чек на покупку мобильного телефона этой зимой снизился до 10,6 тыс. рублей

Средний чек на покупку мобильного телефона в декабре — феврале составил 10 тыс. 638 руб., что меньше на 4 тыс. 398 руб. относительно года ранее (15 тыс. 036 руб.). Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

«По данным банка, средний чек на покупку мобильного телефона в декабре 2022 года — феврале 2023 года составил 10 тыс. 638 руб. При этом годом ранее он был заметно выше — 15 тыс. 036 руб.», — сказано в исследовании.

Согласно данным кредитной организации, китайские бренды занимают лидирующее место на рынке мобильных телефонов в России. Доля чеков с китайскими брендами этой зимой выросла до 54%. Годом ранее показатель составлял 41% от всех покупок мобильных телефонов зимой.

Накануне портал Hi-Tech Mail.Ru написал, что перекупщики начали принимать заказы на iPhone 14 в новом желтом цвете в российских сервисах интернет-объявлений.

На этой неделе газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные участников российского рынка электронной техники привела данные, согласно которым по итогам первых восьми недель 2023 года объем продаж смартфонов, наушников и других аксессуаров упал на 11 — 12% в штуках и на 30–32,5% в денежном выражении.