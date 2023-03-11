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Средний чек на покупку мобильного телефона этой зимой снизился до 10,6 тыс. рублей

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Depositphotos

Средний чек на покупку мобильного телефона в декабре — феврале составил 10 тыс. 638 руб., что меньше на 4 тыс. 398 руб. относительно года ранее (15 тыс. 036 руб.). Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

«По данным банка, средний чек на покупку мобильного телефона в декабре 2022 года — феврале 2023 года составил 10 тыс. 638 руб. При этом годом ранее он был заметно выше — 15 тыс. 036 руб.», — сказано в исследовании.

Согласно данным кредитной организации, китайские бренды занимают лидирующее место на рынке мобильных телефонов в России. Доля чеков с китайскими брендами этой зимой выросла до 54%. Годом ранее показатель составлял 41% от всех покупок мобильных телефонов зимой.

Накануне портал Hi-Tech Mail.Ru написал, что перекупщики начали принимать заказы на iPhone 14 в новом желтом цвете в российских сервисах интернет-объявлений.

На этой неделе газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные участников российского рынка электронной техники привела данные, согласно которым по итогам первых восьми недель 2023 года объем продаж смартфонов, наушников и других аксессуаров упал на 11 — 12% в штуках и на 30–32,5% в денежном выражении.

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