Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аренда складов индивидуального хранения вырастет из-за их перемещения в жилые районы

close
100%
Depositphotos

Склады индивидуального хранения (self storage) начнут перемещать в жилые районы из промзоны, из-за чего вырастет стоимость их аренды. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщения представителей отрасли.

По словам гендиректора DNA Realty Антона Белых, в промзонах образовался дефицит складских помещений из-за активного развития складов, распределительных центров e-commerce. В то же время операторы self storage открывают точки в жилых массивах за счет строительства новых комплексов с коммерческими помещениями с высокими потолками.

«Сохраняется тренд на оптимизацию площадей, в том числе офисных, а временно невостребованные вещи и документы нужно где-то хранить», — отметил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Как отметил партнер консалтинговой компании NF Group Константин Фомиченко, средняя стоимость аренды помещений self storage в 2022 году и без учета перемещения в жилые районы выросла на 23%, до 2,1 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц. Хранение в уличных контейнерах подорожало на 13%, до 1,1 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц.

Во второй половине января газета «Коммерсантъ», ссылаясь на прогноз NF Group, написала, что на фоне падения спроса на логопарки (предприятия по обработке и хранению грузов) в Москве и Подмосковье, объемы ввода такого вида недвижимости могут сократиться на 18% в 2023 году.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть