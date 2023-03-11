Аренда складов индивидуального хранения вырастет из-за их перемещения в жилые районы

Склады индивидуального хранения (self storage) начнут перемещать в жилые районы из промзоны, из-за чего вырастет стоимость их аренды. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщения представителей отрасли.

По словам гендиректора DNA Realty Антона Белых, в промзонах образовался дефицит складских помещений из-за активного развития складов, распределительных центров e-commerce. В то же время операторы self storage открывают точки в жилых массивах за счет строительства новых комплексов с коммерческими помещениями с высокими потолками.

«Сохраняется тренд на оптимизацию площадей, в том числе офисных, а временно невостребованные вещи и документы нужно где-то хранить», — отметил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Как отметил партнер консалтинговой компании NF Group Константин Фомиченко, средняя стоимость аренды помещений self storage в 2022 году и без учета перемещения в жилые районы выросла на 23%, до 2,1 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц. Хранение в уличных контейнерах подорожало на 13%, до 1,1 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц.

Во второй половине января газета «Коммерсантъ», ссылаясь на прогноз NF Group, написала, что на фоне падения спроса на логопарки (предприятия по обработке и хранению грузов) в Москве и Подмосковье, объемы ввода такого вида недвижимости могут сократиться на 18% в 2023 году.