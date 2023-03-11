Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Bloomberg: Венгрия блокирует документ о расширении инвестиций ЕС в экономику стран Африки

close
100%
Bryan R. Smith/AP

Будапешт решил заблокировать одно из ключевых соглашений в рамках реализации стратегии Евросоюза (ЕС) Global Gateway («Глобальные ворота»), которая является ответом на китайскую инициативу «Пояс и путь». Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение источников.

Global Gateway — это проект по расширению европейских инвестиций в экономику стран мира в сфере климата и энергетики, транспорта, здравоохранения, образования, науки, цифровизации.

Программа «Пояс и путь» предназначена для развития инфраструктуры, которая выстраивает масштабные «экономические коридоры» из Китая на Ближний Восток, Африку, Юго-Восточную Азию, южную часть Тихого океана и Европу.

Венгрия выступает против заключения соглашения о продлении правовых отношений ЕС с африканскими, карибскими и тихоокеанскими странами — всего 79 стран этих регионов. Документ позволил бы инвестировать в проекты в этих государствах. По словам собеседников Bloomberg, вето Будапешта ставит под угрозу финансирование на €300 млрд со стороны Европейского инвестбанка, которое хотели направить к 2028 году.

Во второй половине января польская радиостанция RMF FM со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС сообщила, что Венгрия заблокировала седьмой транш помощи ЕС на вооружения для Украины.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть