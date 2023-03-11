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Республиканцы раскритиковали бюджетный план Байдена, назвав его «безрассудным»

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Evelyn Hockstein/Reuters

Республиканцы раскритиковали бюджетный план президента США Джо Байдена, назвав его «безрассудным» — такую оценку дали законодатели в Сенате, о чем на своем сайте сообщил спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти.

План бюджета Байдена предусматривает рост расходов федерального бюджета на восемь процентов — до $6,9 трлн, а также увеличение налогов для для корпораций и наиболее богатых американцев.

«Бюджет президента Джо Байдена — это безрассудное предложение, в два раза усиливающее политику расходов, поддерживаемую крайне левыми. Она уже привела к рекордной инфляции и нынешнему долговому кризису», — указано в заявлении республиканцев.

Представители Республиканской партии, занимающей большинство в Палате представителей, предлагают наоборот сократить бюджет на $150 млрд, уменьшив расходы на иностранную помощь, а также объем средств, выделяемых Министерству образования США.

Ранее по данным отчета министерства финансов США, дефицит бюджета Соединенных Штатов в феврале составил $262,434 миллиарда против дефицита в $38,8 млрд в январе.

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